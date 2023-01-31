الأرصاد: تقلبات جوية تضرب البلاد بدءا من اليوم

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد بدءا من اليوم بعض التقلبات في الحالة اليوم الجوية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، أن البلاد تشهد حالة من الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء تأثرا بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا.

وذكرت أن هناك امتدادا لمنخفض جوي يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وأوضحت أن هناك نشاطا للرياح على أغلب مناطق الجمهورية بين

30 إلى 40 كيلومترا في الساعة، وبالتالي يؤدي إلى نشاط الرياح والشعور بالبرودة.

وأفادت بأن الأجواء في فترات النهار تكون مائلة للبرودة على أغلب السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، فيما تكون دافئة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.