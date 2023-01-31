الجيش الملكي يعلن رفضه عرض الزمالك لضم رضا سليم

أكد محمد الشرع المتحدث الرسمي باسم نادي الجيش الملكي المغربي، أن إدارة النادي رفضت عرضًا من الزمالك للتعاقد مع مهاجم الفريق رضا سليم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال الشرع في تصريحات لـ «قناة الحياة»: «إدارة النادي قررت عدم بيع رضا سليم لأي نادٍ، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية».

وأضاف: «وصلتنا عروض أوروبية لرضا سليم، وهناك عروض من أندية في الدوري المصري على رأسها الزمالك، ولكننا لن نبيه لأي نادٍ».

وفي سياق متصل، حقق فريق الزمالك فوزًا ثمنيًا بهدفين لهدف أمام نظيره فيوتشر، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الممتاز.