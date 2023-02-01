الداخلية يضم الغرباوي لتدعيم حراسة المرمي

قام مسؤولو فريق الداخلية، بتدعيم مركز حراسة المرمي، قبل ساعات قليلة من غلق باب القيد الشتوي، وذلك بالتعاقد مع محمود الغرباوي،القادم من صفوف الجونة، بناء على طلب من علاء عبدالعال، المدير الفنى للفريق، والذي تولى مهمة القيادة الفنية خلفًا لرضا شحاتة، الذي رحل عن تدريب الفريق بعد الخسارة في الجولة الماضية امام الاسماعيلي بثلاثة اهدف مقابل هدف.

وطلب عبدالعال التعاقد مع حارس مرمي بعد رحيل محمود السيد إلى نادى انبي، وهو الحارس الاساسي الذي كان يعتمد عليه الجهاز الفنى منذ انطلاق مباريات الدورى الممتاز يعتبر الغرباوي احد أبناء ناددى الداخلية الذي نجح في جذب الانظار إليه في أوقات سابقه مع الداخلية إلى أن انتقل إلى صفوف الجونة.

ويحتل الداخلية المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 13 نقطة، وخسر آخر مبارياته أمام الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف.