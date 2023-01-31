ملكة هولندا السابقة بياتريس تبلغ عامها الـ85 اليوم

بلغت ملكة هولندا السابقة، بياتريس، عامها الخامس والثمانين، اليوم الثلاثاء، دون أن تعتزم إقامة حفل عائلي كبير، بسبب تواجد ابنها الملك فيليم ألكسندر، حاليا في جزيرة أروبا، حيث يقوم برحلة عائلية.

ويقوم الملك وزوجته ماكسيما بمرافقة ابنتهما، الأميرة أماليا (19 عاما)، في أول زيارة رسمية تقوم بها إلى جزر المملكة الست في الكاريبي.

ونشر الديوان الملكي صورا على الصفحة الرئيسية لموقعه الإلكتروني وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، تكريما لبياتريس، دون أن يكشف كيف ستقضي الملكة السابقة يوم عيد ميلادها.

جدير بالذكر أن بياتريس كانت ملكة لهولندا خلال الفترة من عام 1980 وحتى عام 2013.