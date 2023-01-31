أوكرانيا: ارتفاع استهلاك الكهرباء بسبب الطقس البارد وسط احتمالات بتجاوز الحدود القصوى

أعلنت شركة "أوكرنرجو" التي تشرف على شبكة الكهرباء الوطنية في أوكرانيا استمرار ارتفاع معدل استهلاك الكهرباء بسبب انخفاض درجات الحرارة، بينما لا يزال نظام الطاقة يعاني من عجز كبير في قدرة التوليد.



وقالت الشركة في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم الثلاثاء، "يستمر استهلاك الكهرباء في النمو بسبب الطقس البارد، ولا يزال هناك عجز كبير في نظام الطاقة".



وأضافت أنه حتى اليوم، لم يتم تجاوز حدود قصوى ولم يتم تطبيق عمليات الإغلاق الطارئة، ولكن في ضوء الاتجاه نحو زيادة الاستهلاك، هناك تهديد بتجاوز الحدود القصوى وسيتم فرض قيود.



وتجدر الإشارة إلى أنه تم تحديد سقف الاستهلاك لجميع شركات التوزيع الإقليمية وتطبق على مدار اليوم حيث تضع كل شركة جداول زمنية للانقطاع بالساعة، والتي يجب أن تضمن الاستهلاك عند مستوى الحد الأقصى المعتمد من جانب الشركة المنظمة.



ونتيجة لهجمات روسيا الصاروخية، تضررت محطات الطاقة الأوكرانية وتسبب 13 صاروخًا و15 هجومًا بطائرات بدون طيار في أضرار جسيمة لمحطات الطاقة. لا يزال نظام الطاقة يتعافى من سلسلة سابقة من الهجمات الصاروخية للقوات الروسية، وبالإضافة إلى ذلك، هناك عدة وحدات من محطات الطاقة الحرارية تم وقفها لإصلاحها لأسباب تقنية.



وأضافت شركة أوكرنرجو أنه "نتيجة لذلك، فإن توليد الكهرباء في محطات الطاقة العاملة غير قادر على تغطية الاستهلاك بالكامل، ويجري حاليا ترميم منشآت البنية التحتية للطاقة التي تضررت جراء الهجوم الضخم في 26 يناير".