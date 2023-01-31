حصيلة مفزعة لضحايا تفجير إرهابي استهدف مسجدا في باكستان

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدا في مدينة بيشاور الباكستانية، الاثنين، إلى 83 قتيلا، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وكانت آخر حصيلة معلنة لعدد الضحايا 72 قتيلا و157 مصابا، ووقع الانفجار في المسجد، أمس الاثنين، حوالي الساعة أثناء الصلاة.

وبحسب شهود عيان، كان هناك أعداد كبيرة في المسجد، معظمهم من ممثلي الشرطة والجيش ومن وحدة الألغام.

ونفذ التفجير انتحاري، ونتيجة للانفجار انهار جزء المسجد وسقط سقفه على المصلين.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان قوات الأمن الباكستانية ضبط شبكة من الانتحاريين، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية في تقارير لها يوم السبت.

وقالت وسائل الإعلام المحلية نقلا عن مسؤولين أمنيين، "إن الأجهزة الأمنية نفذت سلسلة من العمليات خلال الأسبوع الماضي بعد حصولها على معلومات استخباراتية عن وجود شبكة من الانتحاريين".