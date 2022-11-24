أعلن الأسطول الخامس الأمريكي، التابع للقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، عن ضبط شحنة مخدرات بقيمة 33 مليون دولار في خليج عمان.

وصادر طاقم "سفينة تابعة للأسطول الخامس 4000 كيلوغرام من الحشيش و512 كيلوغراما من الميثامفيتامين بقيمة إجمالية تقدر بنحو 33 مليون دولار أمريكي من سفينة صيد كانت تبحر عبر المياه الدولية في خليج عمان في 30 يناير الحالي".

وجاء في بيان للأسطول أن المصادرة تمت خلال دورية روتينية "وهي أول عملية مصادرة مخدرات في عام 2023".

ولفتت إلى أنه في ظل القيادة السابقة لفرقة العمل متعددة الجنسيات من قبل اللواء البحري السعودي عبد الله المطيري، لمدة ستة أشهر، سجلت 150 سفينة أكثر من 10000 ساعة في الدوريات الإقليمية واعترضت ست شحنات من المخدرات غير المشروعة التي تضمنت الأفيون والهيروين والحشيش والأمفيتامينات.

وبلغت القيمة الإجمالية المقدرة للمخدرات المضبوطة أكثر من 250 مليون دولار".

ومنذ عام 2021، اعترضت القوات البحرية المشتركة ما قيمته مليار دولار من المخدرات خلال الدوريات البحرية.