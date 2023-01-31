الرئيس التونسي: نخوض اليوم معركة تحرير وطني للحفاظ على الدولة

قال الرئيس التونسي قيس سعيد "نحن نخوض اليوم معركة تحرير وطني للحفاظ على الدولة ولا بد من تطبيق القانون ولا يمكن أن يترك أعداء الدولة والوطن والشعب خارج المساءلة".

وأكد الرئيس التونسي - في كلمة ألقاها خلال اجتماعه بثكنة الحرس الوطني بالعوينة بالعاصمة التونسية مع عدد من القيادات اليوم الثلاثاء - "دور الأمن والقضاة الشرفاء في للتصدي لمن تآمروا على الدولة في السنوات الماضية، والذين ما يزالون إلى حد الساعة يتآمرون على الدولة وعلى الشعب، مضيفا أنه لا يمكن التعلل من جهات معينة بالإجراءات وأن تبقى قضايا دون نشر بسبب التخفي وراء تلك الإجراءات حتى لا تتم المحاكمة العادلة".