المحكمة الدستورية ترفض إرجاء إعادة الانتخابات الإقليمية في برلين

رفضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا اليوم الثلاثاء، دعوى عاجلة بإرجاء إعادة الانتخابات الإقليمية في ولاية برلين.

ويمكن بذلك أن تجرى إعادة الانتخابات لمجلس النواب الإقليمي في الولاية في 12 فبراير كما هو مخطط.

ولم تفصل المحكمة بعد في القضية الرئيسة المتعلقة بمعرفة ما إذا كانت الإعادة الكاملة للانتخابات التي جرت عام 2021 دستورية.

ويستأنف أكثر من 40 مدعيا، من بينهم نواب متضررون، حكما أصدرته المحكمة الدستورية في برلين في نوفمبر. وكانت المحكمة الدستورية المحلية في برلين قضت في ذلك الحين بضرورة أن تعيد المدينة انتخابات عام 2021، لمجلس نوابها، نظرا لأنها باطلة.

وأكدت المحكمة بذلك القرار حكما أوليا سابقا بأن الانتخابات، التي تم إجراؤها بالتزامن مع الانتخابات الاتحادية، في سبتمبر 2021، كانت معيبة بشكل كبير إلى حد أن إعادة الانتخابات الكاملة كانت ضرورية.

وتشمل الإخفاقات عددا قليلا جدا من صناديق الاقتراع وبطاقات اقتراع غير صحيحة ومنسوخة وعمليات تأجيل واسعة النطاق، امتدت إلى ما بعد الوقت الرسمي للإغلاق لمراكز الاقتراع.