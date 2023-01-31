أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، على صعوبة مواجهة ريال بيتيس، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويلتقى برشلونة مع ريال بيتيس غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 17 بالليجا.

قال تشافي، خلال المؤتمر الصحفي اليوم:"مباراة ريال بيتيس هامة لنا، بيلجريني مدرب يغير استراتيجيته دائمًا ولديهم فريق يضن العديد من المواهب ومن الصعب مواجهتهم، هم احدى أفضل فرق الليغا مع الكرة وبدونها، لديهم لاعبون بإمكانهم صنع الفارق".

تابع:"مباراة كأس السوبر تخدمنا كثيراً، لكن بيتيس لديهم لاعبين على مستوى عالي، وسيكلفنا ذلك الكثير، ولكن علينا أن نفرض حقيقة أن لدينا الكرة، سيكون من المهم جداً الحفاظ على السيطرة ومواصلة الهجوم، ويمكنهم تصعيب الأمور علينا وتعقيدنا، سوف تكون مُباراة صعبة".

وأضاف:"إذا نظرنا إلى آخر 6 أو 7 مباريات فقد لعبنا بشكل جيد للغاية في أربع مباريات وفي المباراتين الأخريين لم نكن على ما يرام تماماً، ضد إسبانيول لعبنا مباراة رائعة، وتعادلنا وفي جيرونا لم نقم بمثل هذه المباراة الجيدة وفزنا 0-1، الهدف هو أن نبدأ اللعب بشكل جيد والفوز بالمباريات".

وأكمل:"نحن جيدون جداً في العديد من الجوانب، في التدوير وغيرها ولكن يجب أن نحاول الحصول على المزيد التسديدات في الجانب الهجومي، نحن مذهلون في الضغط العالي لأننا نسرق الكرات التي تسفر عن الأهداف، ونعرف أين يمكننا أن نتحسن، نود أن نفوز بشكل مريح ولكن هذا يكلف الكثير".

وواصل:"لست على دراية كبيرة بالسوق، أنا أركز على مواجهة ريال بيتيس، إذا فزنا غداً يمكننا ترك المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وهذا ما يثير اهتمامي أكثر، أنا سعيد جداً بالفريق وإذا لم يصل أي لاعب جديد أيضاً فيمكننا الاستفادة من لاعبي الفريق الثاني".