دول البلطيق وبولندا تؤكد لأوكرانيا تقديم مزيد من الدعم

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بحث وزراء خارجية دول البلطيق وبولندا استجابتهم المشتركة للحرب الروسية ضد أوكرانيا، وذلك خلال اجتماع عقد في لاتفيا اليوم الثلاثاء.

ووعد وزير الخارجية اللاتفي إدجارز رينكيفيتش الذي استضاف الاجتماع ونظراؤه الاستوني أورماس رينسالو والليتواني جابريليوس لاندسبرجيس والبولندي زبيجنيو راو أوكرانيا بمزيد من الدعم حتى تتمكن من تحقيق النصر.

وفي الوقت نفسه، اتفق وزراء خارجية الدول الأربع الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) والتي تحد روسيا وحليفتها بيلاروس بشكمل جزئي، في إعلان مشترك على التعاون والتنسيق الوثيقين.

وقال وزير الخارجية البولندي "إنها دولنا الأربعة التي تقدم معظم الأسلحة والمعدات والذخيرة إلى أوكرانيا .. فلسفتنا هي مساعدة أوكرانيا قدر استطاعتنا وفي أسرع وقت ممكن".

وتابع "نتحدث أيضا بصوت واحد عندما يتعلق الأمر بالإجراءات التقييدية المفروضة على روسيا في الاتحاد الأوروبي أو على نطاق أوسع من جانب المجتمع عبر المحيط الأطلسي أو العالم الحر ككل"، مضيفا أنه يجب استبعاد الثغرات والاستثناءات.