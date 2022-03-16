رد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تصريحات طارق حامد لاعب الفريق السابق، والمحترف حاليًا في نادي اتحاد جدة السعودي، بشأن مفاوضات تجديد عقده مع الفريق الأبيض.

وكان طارق حامد قد صرح أمس الإثنين، إن إدارة نادي الزمالك رفضت تجديد عقده مع الفريق الأبيض، قبل اتفاقه مع مسؤولي النادي السعودي.

وقال منصور في تصريحات لقناة ناديه: «كل ما قاله طارق حامد عن مفاوضاتنا معه كذب، وشوقي السعيد (لاعب الزمالك السابق) يعلم ما حدث في المفاوضات».

وأضاف: «بالفعل، قدمت كل شيء لـ إمام عاشور من أجل بقائه معنا لأنه محترم ولديه أصل، عكس ما فعلته في مفاوضاتنا مع طارق حامد في الموسم الماضي».

وتابع: «أمير مرتضى عرض عليه 20 مليونا لتجديد عقده، ولكنه طلب مني 25 مليون جنيه في الموسم، وقمت بالموافقة على هذا الطلب».

وأوضح منصور: «طارق حامد أخبرني بأنه سيصلي استخارة قبل توقيع العقود معنا، ولكن اختفى بعد ذلك وعلمنا أنه وقع مع النادي السعودي».

وواصل: «أنا من قررت التعاقد مع طارق حامد عندما كان لاعبا في نادي سموحة، ونادي الزمالك السبب في وصوله إلى الدوري السعودي والحصول على مبالغ مالية طائلة هناك، ولكنه ناكر للجميل».

وأتم: «هشيل لافتة طارق حامد من نادي الزمالك، ومسيره يسيب السعودية ويرجع لي مصر مرة أخرى».