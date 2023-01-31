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يواصل المجلس القومى للمرأة أنشطته التي ينظمها خلال مشاركته للمرة الأولى بجناح خاص ضمن فعاليات الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023.

وينظم المجلس "دائرة حكى للأطفال" تقدمها الكاتبة سماح أبو بكر عزت، وتهدف إلى حث الأطفال وتشجيعهم على القراءة، وتوعيتهم بأهميتها، علاوة على مناقشة قضية تمكين الفتيات وكيفية تقديم الدعم والمساندة لهن.

وتعقد دائرة الحكى يوم الخميس الموافق 2 فبراير 2023 الساعة 4 مساء بجناح المجلس بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

يذكر أن فعاليات الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 تقام هذا العام تحت شعار "على اسم مصر معاً: نقرأ...نفكر... نبدع" في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير 2023 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.