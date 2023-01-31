 الخميس.. سماح أبو بكر عزت تقدم «دائرة حكى للأطفال» بمعرض القاهرة للكتاب - بوابة الشروق
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الخميس.. سماح أبو بكر عزت تقدم «دائرة حكى للأطفال» بمعرض القاهرة للكتاب

منال الوراقي
نشر في: الثلاثاء 31 يناير 2023 - 10:39 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 يناير 2023 - 10:39 ص

يواصل المجلس القومى للمرأة أنشطته التي ينظمها خلال مشاركته للمرة الأولى بجناح خاص ضمن فعاليات الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023.

وينظم المجلس "دائرة حكى للأطفال" تقدمها الكاتبة سماح أبو بكر عزت، وتهدف إلى حث الأطفال وتشجيعهم على القراءة، وتوعيتهم بأهميتها، علاوة على مناقشة قضية تمكين الفتيات وكيفية تقديم الدعم والمساندة لهن.

وتعقد دائرة الحكى يوم الخميس الموافق 2 فبراير 2023 الساعة 4 مساء بجناح المجلس بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

يذكر أن فعاليات الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 تقام هذا العام تحت شعار "على اسم مصر معاً: نقرأ...نفكر... نبدع" في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير 2023 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.


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