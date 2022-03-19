الزراعة: التخفيضات على بعض السلع تصل إلى 40% في منافذنا

قال الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، إن الوزارة معنية بتوفير المزيد من السلع للمواطنين بأسعار تنافسية، تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسب تتراوح ما بين 20% إلى 30%، وتصل في بعض السلع إلى 40%.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن المبادرة التي أطلقتها الوزارة، تجسيد للمبادرة الأكبر التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «معا لمحاربة الغلاء»، مؤكدًا حرص الزراعة على خلق حالة من التوازن داخل الأسواق ومنع الاحتكار.

وأوضح أن المبادرة التي أطلقها السيد القصير، وزير الزراعة، تقوم على محورين؛ الأول توفير المزيد من السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين، والثاني طرح السلع بأسعار تنافسية، في مساهمة حقيقية وجادة لرفع الأعباء عن كاهل المواطن.

وأشار مستشار وزير الزراعة، إلى أن الوزارة أقامت 243 منفذًا على مستوى الجمهورية داخل مديريات الزراعة والطب البيطري والإصلاح الزراعي، من أجل توفير السلع بأسعار تنافسية.

ولفت إلى تخصيص 32 منفذًا متحركًا تجوب المحافظات، متمركزة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، إضافة إلى إجراء حملات وجولات لبعض المحافظات.

وذكر أن الوزارة أطلقت 27 سيارة محملة بأطنان من السلع والمنتجات الغذائية في بني سويف، يوم الأحد الماضي، مشيدًا بتكامل الحكومة وتواصل الوزراء الدائم؛ لبحث سبل تقديم كل الخدمات للمواطنين.

وأكد أن التكامل يحدث نوعًا من الاتزان في الأسواق المصرية، مناشدًا التجار مراعاة الظروف التي تمر بها البلد، وظروف المواطني،ن وتكاتف الجميع، للخروج من الأزمة العالمية؛ التي أثرت على الأوضاع في السوق المصرية.