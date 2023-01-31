الإسماعيلي يقترب من حسم التعاقد مع والتر بواليا

بات النادي الإسماعيلي قريبا من حسم تعاقده مع والتر بواليا مهاجم الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر لمدة موسم ونصف، من أجل تدعيم صفوف الدراويش خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وعقد اللاعب جلسة خاصة مع مسؤولي الإسماعيلي انتهت بتوقيعه على عقود الانضمام إلى الدراويش لمدة موسم ونصف، ويتم إنهاء الإجراءات بشكل رسمي في الوقت الحالي، على أن ينضم والتر بواليا إلى تدريبات الدراويش بداية من الغد استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الأحد المقبل في ختام مباريات الدراويش في الدور الأول من الدوري الممتاز.

وكان فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي حقق الفوز على الداخلية في آخر لقاء خاضه بالدوري حيث انتصر بثلاثة أهداف مقابل هدف ليصعد إلى المركز قبل الأخير في الدوري ويحقق ثاني انتصاراته في المسابقة هذا الموسم.