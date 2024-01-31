 أستاذ مخ وأعصاب يعلق على تجربة إيلون ماسك بوضع شريحة دماغية بالإنسان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أستاذ مخ وأعصاب يعلق على تجربة إيلون ماسك بوضع شريحة دماغية بالإنسان

خالد حسام الدين
نشر في: الأربعاء 31 يناير 2024 - 8:50 ص | آخر تحديث: الأربعاء 31 يناير 2024 - 8:50 ص

انتقد الدكتور غريب فاوي، أستاذ ورئيس قسم المخ والأعصاب بطب سوهاج، تجربة إيلون ماسك بزرع شريحة دماغية في الإنسان واصفا إياها بـ"الشطحات" العلمية الخطيرة.

ووصف "فاوي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية انجي أنور على قناة etc، العقل البشري بأنه معجز وهناك وظائف وأماكن داخل المخ غير معروفة وغير مفهومة وأن هذه التجربة نجحت مع القرود في الصين ولكن صعب تجربتها مع البشر.

 
وأضاف أن هذه التجربة بها خطورة شديدة ومجرد زراعة الشريحة وتوصيلها  بأماكن في المخ يمكن أن يدمر ويخرب ويتداخل مع  وظائف أخرى وله مخاطر كثيرة.



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