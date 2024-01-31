تدريب 20 شابا على مبادئ الكهرباء والطاقة الشمسية لتأهيلم لسوق العمل بأسوان

أكد فوزي صابر مدير عام مديرية العمل بأسوان، أنه يتم حالياً تنفيذ البرنامج التدريبي الثاني بمركز التدريب المهيى في المحمودية بإجمالي 20 متدربا، وذلك ضمن حزمة من البرامج التدريبية الهادفة لتأهيل الشباب لسوق العمل.

وأوضح فوزي، أنه تم تنظيم ورشة مبادئ الكهرباء والطاقة الشمسية، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وتم الانتهاء من البرنامج الأول لـ20 متدربا تم إلحاقهم بالعمل بمحطات الطاقة الشمسية بفارس.

وأشار فوزي، إلى أنه يتم التدريب النظري والعملي على كيفية توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية النظيفة، وتركيب وصيانة الألواح الشمسية، كما يتم تدريبهم على المهارات الحياتية وإدارة المشروعات، وبانتهاء البرنامج يتم تنفيذ زيارات عملية لمحطات الطاقة الشمسية لتطبيق المعايشة، وتطبيق ما تم تعلمه على أرض الواقع بتلك المحطات.

فيما أعرب شباب المتدربين عن سعادتهم بالتحاقهم ضمن هذه البرامج المجانية المتميزة، مقدمين خالص شكرهم لوزير العمل ومحافظ أسوان، وأيضاً القائمين على العملية التدريبية، سواء من المديرية أو المحافظة أو برنامج الأغذية العالمي، وهو الذي يعتبر حافز قوي لهم لحصد ثمار هذا التدريب، حتى يصبحوا مؤهلين لسوق العمل، ومن خلال تقدم مستواهم المهاري بهذه المهنة ورغبتهم في العمل بهذا المجال بعد اجتياز البرنامج التدريبي.