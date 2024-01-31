أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا اليوم الأربعاء أن عدد العاطلين عن العمل في البلاد وصل في يناير الجاري إلى 2.805 مليون شخص، بزيادة 169 ألف شخص مقارنة ديسمبر الماضي السابق عليه، وبمقدار 189 ألف شخص مقارنة بنفس الشهر من عام 2022.

وذكرت الوكالة التي يقع مقرها في مدينة نورنبرج جنوبي ألمانيا أن معدل البطالة في البلاد ارتفع بذلك من 0.4% إلى 6.4%.

واستندت الوكالة في إحصائيتها عن الشهر الجاري إلى مواد بيانات كانت متوافرة حتى الخامس عشر من هذا الشهر.

ومن جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية للوكالة اندريا ناليس: "تراجع الارتفاع السنوي في البطالة بشكل أقل مع نهاية هذا العام، وتبدو حركة التوظيف والطلب على القوى العاملة مستقرة بشكل جعل سوق العمل يبدو في بداية العام مستقرا على الرغم من استمرار الضعف الاقتصادي".

ومع ذلك، تراجعت فرص العاطلين عن العمل في العثور على وظيفة جديدة إذ أشارت البيانات إلى أن عدد الوظائف الشاغرة المسجلة لدى الوكالة وصل إلى 699 ألف وظيفة في يناير الجاري وذلك بتراجع بمقدار 66 ألف وظيفة مقارنة بعدد هذه الوظائف قبل عام.

ولا يزال الوضع في سوق التدريب صعبا كما هو، إذ تعذر شغل العديد من وظائف التدريب المعروضة من جانب الشركات. وأوضحت البيانات أن عدد الشباب الباحثين عن وظيفة تدريب ارتفع من أكتوبر 2023 حتى يناير 2024 بمقدار 1000 شاب مقارنة بنفس الفترة قبل عام ليصل إلى 64 ألف شخص تم تسجيلهم في الفترة التي يطلق عليها اسم فترة ما بعد توزيع الفرص التدريبية.

وفي المقابل، كان هناك 85 ألف مكان تدريبي مُعلن في الشركات، وذلك بارتفاع بنحو 4 آلاف وظيفة مقارنة بالعام السابق.

ووصل عدد المتقدمين لوظيفة تدريب، ولم يتم تسكينهم في وظيفة 28 ألف شخص في الشهر الجاري فضلا عن 18 ألف شخص آخرين يبحثون عن وظيفة تدريب رغم توافر بديل، وفي الوقت نفسه بلغ عدد وظائف التدريب التي لا تزال شاغرة 18 ألف وظيفة.