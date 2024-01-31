ممثل اليابان الأممي: نحث إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي خلال ممارسة حق الدفاع عن النفس

قال ممثل اليابان الدائم لدى الأمم المتحدة، إن التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية لتطبيق معاهدة «منع الإبادة الجماعية» في غزة، لم تحدد بشكل نهائي ما إن انتهكت إسرائيل تلك المعاهدة.

وأضاف خلال جلسة مجلس الأمن لبحث القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل، مساء الأربعاء، أن التدابير تهدف إلى الوقاية من الإبادة الجماعية وتوفير المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أنها ملزمة قانونًا لكل الأطراف المتنازعة.

وشدد على «أهمية إحداث فرق في الميدان والاستفادة من أي زخم»، قائلًا إن بلاده «بذلت جهودًا دبلوماسية لتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة».

وذكر أن «العدل الدولية ركزت على أن الأطراف المتنازعة يجب أن تمتثل للقانون الإنساني الدولي، وأعربت عن قلقها بشأن مصير المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية، وأكدت ضرورة إطلاق سراحهم بدون شروط».

ولفت إلى أن «بلاده تحث إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي خلال ممارسة حق الدفاع عن النفس»، مشددًا على أن بلاده لن تدخر جهدًا للوصول إلى حل الدولتين.

وأكد أن حل الدولتين الحل المناسب الذي يسمح لإسرائيل والدولة الفلسطينية المستقلة، أن يعيشا جنبا إلى جنب في سلام وكرامة.

ويعقد مجلس الأمن، مساء اليوم الأربعاء، جلسة لبحث القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل، من أجل منع وقوع «إبادة جماعية» في قطاع غزة، بناءً على طلب الجزائر.

وتهدف الجلسة إلى إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية، فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.