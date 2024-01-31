إيران تعتزم رفع متطلبات التأشيرة لمواطني 28 دولة

قال علي رضا بيجديلي، نائب وزير الخارجية للشئون القنصلية، إن إيران سترفع متطلبات التأشيرة لمواطني 28 دولة، اعتبارا من الرابع من شباط، فبراير المقبل، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وتشمل تلك الدول: السعودية وقطر والبحرين والإمارات، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وتعتبر تلك الخطوة أحادية الجانب ولا تشمل الإيرانيين الذين يزورون تلك الدول.

وكان وزير التراث والسياحة الإيراني، عزة الله ضرغامي، قد أعلن الشهر الماضي موافقة مجلس الوزراء على مقترح الوزارة بإلغاء من جانب واحد لتأشيرة الدخول مع 33 بلدا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها على هامش جلسة مجلس الوزراء الشهر الماضي، قال فيها إن "الدول التي وافق مجلس الوزراء على إلغاء من جانب واحد تأشيرة الدخول لمواطنيها تشمل الهند وروسيا (بشكل مجموعات) والإمارات والبحرين والسعودية وقطر والكويت ولبنان وأوزبكستان وقرغيزيا وطاجيكستان وتونس وموريتانيا وتنزانيا وزيمبابوي وموريشيوس وسيشيل وإندونيسيا، فضلا عن بروناي دار السلام واليابان وسنغافورة وكمبوديا وماليزيا وفيتنام والبرازيل وبيرو وكوبا والمكسيك وفنزويلا والبوسنة والهرسك وصربيا وكرواتيا وبيلاروس".

وأكد أن "الحكومة عازمة على فتح أبواب البلاد نحو العالم، وأن هذا لم يعد شعارا بل بات عمليا"، مضيفا: "لقد شددنا على الجانب السياحي، فالسياحة من حق كل شعوب العالم وإيران تعد من الدول الجاذبة من حيث الطبيعة والسياحة العلاجية وشعبها المضياف".