الاتحاد الأوروبي: يتعين إدراج اسم بلد المنشأ على عبوات العسل

اتفق المفاوضون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على أنه في المستقبل يتعين إدراج اسم بلد المنشأ بوضوح على عبوات العسل.

وتوصل المفاوضون لاتفاق مؤقت يطلق عليه" توجيهات الإفطار" في وقت متأخر من أمس الثلاثاء.

وحتى الآن، كان يتعين وضع ملصق بلد المنشأ على خلطات العسل لتحديد ما إذا كانت قادمة من الاتحاد الأوروبي أم لا. في المستقبل. سوف يتعين إدراج نسب العسل القادمة من كل دولة. ويهدف القانون لمنع خلط العسل المغشوش بمنتج أصلي.

وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية" عقب دراسات الجدوى، ومن أجل الحد بصورة أكبر من الغش، سوف تقترح المفوضية وضع رمز تعريفي مميز أو أسلوب مماثل من أجل تتبع العسل حتى مربي النحل".

وأضاف البيان " كما تم الاتفاق على أنه يجب إنشاء منصة خبراء لجمع البيانات لتحسين إجراءات السيطرة و كشف غش العسل، وتقديم توصيات لتوفير نظام تتبع تابع للاتحاد الأوروبي من أجل تتبع العسل إلى المنتج أو المستورد".

ووفقا للموقع الإلكتروني للبرلمان الأوروبي فإن " توجيهات الإفطار" تتضمن أيضا قواعد جديدة بشأن العصائر والمربى. وأشار الموقع إلى أنه ربما يتم تصنيف العصائر في المستقبل على أنها " منخفضة السكر" في حال تم التخلي من ما لا يقل عن 30% من العسل المكرر طبيعيا.

كما يتضمن القانون فقرة تنص على أنه يجب استخدام ما لا يقل عن 450 جراما من الفاكهة لصنع كيلوجرام من المربى.