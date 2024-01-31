روسيا وأوكرانيا تتبادلان نحو 200 أسير حرب

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قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأربعاء، إنها أكملت اتفاقا لتبادل الأسرى مع أوكرانيا استعاد بموجبه كل جانب 195 جنديا.

وأضافت الوزارة أن جنودها سينقلون جوا إلى موسكو لتلقي العلاج الطبي والنفسي، وفقا لوكالة رويترز.

وهذا هو التبادل الأول من نوعه منذ تحطم طائرة نقل عسكرية روسية الأسبوع الماضي تقول موسكو إنها كانت تقل 65 جنديا أوكرانيا قبل تبادل مزمع.

وتتهم روسيا أوكرانيا بإسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو وتقول إن ذلك أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 74 شخصا.

ولم تنف أوكرانيا أو تؤكد إسقاطها للطائرة وطالبت بإثبات لهوية من كانوا على متنها.