متحدث حركة فتح: إسرائيل تستمر في جرائمها بغزة لأنها لم تجد ردعا حقيقيا لهت

قال المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية الدكتور حسين حمايل، إن الحركة حذرت منذ فترة طويلة بأن إسرائيل وحكومتها، في ظل الغطاء السياسي والدبلوماسي الذي تحصل عليه من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية الاستعمارية، يجعلها تتصرف بهذا السلوك.

وأضاف «حمايل»، خلال مداخلة على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل ارتكبت في نفس اليوم الذي صدر فيه قرار محكمة العدل الدولية 19 مجزرة؛ راح ضحيتها 120 شهيدا فلسطينيا.

وذكر أن «إسرائيل تتصرف بهذه التصرفات، وكأنها لم تجد الردع الحقيقي لها من قبل موقف دولي ومؤسسات دولية تعمل بإرادة حقيقية من أجل وقف هذا العدوان».

وأكمل: «في بداية العدوان كان هناك تحيز واضح لفظي وعملياتي لإسرائيل، ولكن بعد ذلك ما لبث الكثير منهم إلا أن عادوا وتحدثوا عن موضوع حل الدولتين».

واستطرد: «لم يؤخذ إلى يومنا هذا قرار حقيقي يرتقي إلى مستوى الحدث للجم دولة الاحتلال، والسبب في ذلك هو الدعم الذي تتلقاه إسرائيل، ويجب أن يكون هناك موقف عربي إسلامي موحد للضغط على إسرائيل وداعميها بضرورة وقف هذا الإجرام».

وبيّن أن ما يحدث في قطاع غزة «مجازر ضد الإنسانية»، محذرًا من أن «ما حدث في جنين عندما اقتحمت قوات إسرائيلية مستشفى ابن سينا، وأعدمت 3 من المرضى في هذه المستشفى بكاتم الصوت، وإطلاقها النار أمام المرضى والمصابين، دليل على أن إسرائيل لا رادع لها إلى يومنا هذا».