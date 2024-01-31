وزير لبناني: وقف تمويل الأونروا ضربة موجعة للاجئين ويجب ألا يتحمل لبنان عبئها

أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام، أن قرار وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ضربة موجعة للاجئين ويجب ألا يتحمل لبنان وحده عبء هذه الأزمة.

ونقلت "الوكالة الوطنية للاعلام" اليوم الأربعاء، عن سلام قوله، في منشور على منصة إكس، إن "قرار وقف تمويل الأونروا ضربة موجعة أخرى تزيد من تعقيد الأزمة المعيشية للاجئين، في ظل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الحرجة التي يواجهها لبنان".

وأضاف: "يأتي قرار وقف تمويل الأونروا ضربة موجعة أخرى تزيد من تعقيد الأزمة المعيشية للاجئين ويشكل عبئا إضافيا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلد يكافح من أجل الاستقرار مع تزايد الضغوط على الموارد والخدمات العامة تحت ظروف بالغة الصعوبة".

وشدد على وجوب "ألا يتحمل لبنان وحده عبء هذه الأزمة لأن نقص الدعم قد يؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية داخل مخيمات اللاجئين؛ ما قد يزيد من التوترات الاجتماعية والأمنية في البلاد".

وأكد الوزير سلام أن "الحاجة ملحة لتدخل دولي فوري لتوفير الدعم والمساعدة في إيجاد حلول مستدامة وتوفير مناخ يمكّن اللاجئين من العيش بكرامة دون إضافة أعباء إضافية على مواردنا المحدودة".