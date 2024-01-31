الرئيس البولندي يوقع مشروع ميزانية 2024 ويرسله إلى المحكمة للمراجعة

وقع الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الأربعاء، على مشروع ميزانية الحكومة الجديدة لعام 2024، وأرسله إلى المحكمة من أجل مراجعته، مما أدى إلى تصاعد التوترات السياسية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن حكومة رئيس الوزراء دونالد تاسك المؤيدة لأوروبا تواجه معارضة شرسة لأجندتها منذ فوزها بالأغلبية في انتخابات أكتوبر الماضي. وتعهد رئيس الوزراء بتفكيك حكم القوميين الذي دام ثماني سنوات، والذي عصفت به اتهامات بتآكل معايير الديمقراطية وسيادة القانون.

ويعتبر دودا، الذي هو حليف لحزب القانون والعدالة الحاكم السابق، العقبة الرئيسية أمام طموحات تاسك.

وقال القصر الرئاسي، في بيان، إنه في الوقت الذي لا يستطيع فيه دودا الاعتراض على الميزانية، فقد وقع على مشروع القانون اليوم الأربعاء، لكنه أرسله أيضا للمراجعة إلى المحكمة الدستورية - وهي هيئة يهيمن عليها المعينون في حزب القانون والعدالة والذين تم التشكيك في شرعيتهم من قبل المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي.