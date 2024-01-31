 ظافر العابدين يصل العرض الخاص لفيلمه «أنف وثلاث عيون» - بوابة الشروق
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ظافر العابدين يصل العرض الخاص لفيلمه «أنف وثلاث عيون»


نشر في: الأربعاء 31 يناير 2024 - 9:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 يناير 2024 - 9:01 م

وصل الفنان التونسي ظافر العابدين للعرض الخاص لفيلمه «أنف وثلاث عيون»، والذي يقام في إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر.

الفيلم يقدم معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي عام 1972، وقد كتب الرؤية الدرامية والسيناريو والحوار للنسخة الجديدة وائل حمدي.

الفيلم من بطولة ظافر العابدين، وصبا مبارك، وسلمى أبو ضيف، وجيهان الشماشرجي، وصدقي صخر، وسلوى محمد علي، ونبيل ماهر، ونور محمود، والطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للفنانة أمينة خليل كضيفة شرف الفيلم.

وتدور الأحداث حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة، على مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بـ25 عاما.


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