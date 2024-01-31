مدير مركز حقوقي: اغتيال عزل نائمين ومصابين دون مواجهة يثبت حقارة الاحتلال

قال الدكتور عمر رحال، مدير مركز شمس لحقوق الإنسان إن اغتيال ثلاث فلسطينيين داخل مستشفى ابن سينا في جنين على يد وحدة المستعربين الإسرائيلية هو أمر مدان وجبان.

وأضاف "رحال"، في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية انجي أنور أن الفلسطينيين مدنيين عزل وتم تصفيتهم بدم بارد خارج إطار القانون والمحكمة وداخل مستشفى مدني.



ولفت “رحال”، إلى أن الوحدات الخاصة تنكروا في زي ممرضين وأطباء، وقاموا باغتيال عزل نائميين ومصابين دون مواجهة هو عمل ينم عن حقارة وجبن وليس فيه شجاعة أو بطولة أو شيء للتفاخر، معلقا: “ما قامت به دولة الاحتلال اليوم بمستشفى إبن سينا هو عمل جبان ويعبر عن أخلاق من ارتكبوا”.