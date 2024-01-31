 بقيمة 2.5 مليون جنيه.. ضبط عاطل متهم بالاتجار في العقاقير المخدرة بالغربية - بوابة الشروق
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بقيمة 2.5 مليون جنيه.. ضبط عاطل متهم بالاتجار في العقاقير المخدرة بالغربية

محمود عبد السلام
نشر في: الأربعاء 31 يناير 2024 - 2:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 يناير 2024 - 2:49 م

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على عاطل تخصص في الاتجار بالعقاقير المخدرة بمنطقة طنطا في محافظة الغربية.

وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عاطل بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الاتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته 25 ألف قرص مخدر – 5 آلاف قرص مؤثر – 495 ألف قرص لعقاقير مجهولة المصدر - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة"، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2 مليون و550 ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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