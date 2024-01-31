سيد رجب عن فيلم ليلة العيد: لا يناقش قهر المرأة بقدر ما يكشف ذكورية المجتمع

أعرب الفنان سيد رجب، عن سعادته باستحضار شخصية جديدة في فيلم «ليلة العيد» -المعروض بدور العرض خلال موسم إجازة منتصف العام- وذلك على الرغم من بغض الشخصية للمشاهد، قائلا: «كل إنسان بداخله الحب والكره والجمال، والممثل بيكون لديه المساحة أن يقدم دور الشرير والطيب والكوميدي».
وأضاف خلال مقابلة لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، أن جودة السيناريو ورؤية المخرج سامح عبد العزيز للسيناريو كانت متكاملة، موضحا أن الجميع كان يتعاون من السيناريست والمخرج والممثل من أجل خلق شخصية متكاملة.
أوضح أن الفيلم لا يناقش قضية قهر المرأة بشكل مباشر، بقدر ما يكشف حقيقة ذكورية المجتمع الذي نعيشه، حيث تتعامل المرأة في هذا المجتمع على أنها مقهورة لا تستطيع المواجهة، وذلك بسبب التربية التي تلقاها الرجل على هذه العادات.
ونوه أن الفيلم يناقش قضايا اجتماعية مهمة لا تزال قائمة في المجتمع المصري، مثل العنف ضد المرأة، وزواج القاصرات، وختان الإناث، موضحا كل قضية منها يمكن أن تكون فيلما مستقلا، مشيدا في الوقت ذاته بقدرة المخرج سامح عبد العزيز على تكثيف هذه القضايا في موضوع وفيلم واحد بشكل نهائي قوي.
وأضاف «رجب» أن شخصيته بالفيلم تعكس ذكورية المجتمع، حيث يشعر الرجل بالعجز عندما يصبح عاجزا عن تلبية احتياجات عائلته، فيحاول تعويض ذلك بالقوة والعنف، قائلا «أعتقد أن عجزي في الفيلم زاد من شعوري بهذه الصفات».
وتابع: «الرجل الذي يعمل بيكون لطيفا في بيته، لأنه قادر على الإنفاق على أسرته ويشعر بقوته، ولكن عندما يشعر أنه لا يستطيع إطعامهم، يحاول تعويض ذلك بذكوريته وأحيانا بالقوة والعنف أوالبغض، أنا رأيي أن الحاجة أو العوز ممكن يوصل الإنسان للسرقة والكره وكل شيء سيئ».