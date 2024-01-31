مسئول نقابي بريطاني: شطب الوظائف في أكبر مصنع للصلب مجرد غيض من فيض

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حذر مسؤولة نقابية من أن شطب 2800 وظيفة من خلال الإغلاق المقرر لأفران الصهر في أكبر مصنع للصلب في المملكة المتحدة مجرد "غيض من فيض".

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية، أن أعضاء البرلمان يقومون اليوم الأربعاء باستجواب الساسة والنقابيين ومسئولين تنفيذيين من شركة تاتا الكبرى للصلب، عقب قرار الشركة إغلاق أفران الصهر في منطقة بورت تالبوت في ساوث ويلز.

وقال مسئولون نقابيون للجنة شئون ويلز إن شطب الوظائف سوف يكون أمرا مدمرا للاقتصاد المحلي والوطني.

وقالت شارلوت برومبتون شيلدز من نقابة "جي ام بي" إنه لا يمكن المبالغة في تقدير شطب الوظائف.

وأضافت: "الـ2800 وظيفة المقرر شطبها مجرد غيض من فيض بسبب التأثير على الأشخاص الذين يعملون في سلاسل الإمداد اللوجستية والمقاهي القريبة التي يقوم العمال بشراء الطعام منها، وحتى مدارس الرقص التي يرتادها أبناء العاملين في مصنع الصلب".

وأضافت: "هذا ليس قطاع يحتضر- إنه حيوي ويمكن أن يقدم فرص عمل خلال الـ100 عام المقبلة".