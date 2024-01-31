اعتبر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" ويليام بيرنز، أن التوتر الذي بدأ مع هجمات حماس واستمر مع "المجازر" الإسرائيلية المتواصلة في غزة، لم يعد يعني المنطقة فحسب بل النظام العالمي برمته.

وأكد بيرنز، أن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط زادت تعقيدا وخطورة بعد أحداث 7 أكتوبر الماضي.

وفي مقال كتبه لمجلة "فورين أفريز"، قال بيرنز: "لقد أمضيت معظم سنواتي الأربعين الأخيرة في الشرق الأوسط، لم أر هذه المنطقة من قبل، بهذا القدر من التعقيد والقرب من الانفجار إلى هذا الحد".

وأوضح أن المنطقة تواجه مشاكل صعبة للغاية بشأن الحد من شدة الهجمات الإسرائيلية على غزة، وتلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين، وضمان إطلاق سراح المحتجزين، ومنع انتشار الصراع إلى المنطقة.

وأشار إلى أن التوتر الذي بدأ مع هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023 واستمر مع "المجازر" الإسرائيلية المتواصلة في غزة، لم يعد يعني المنطقة فحسب، بل النظام العالمي برمته، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وفيما يتعلق بالمعادلة الإيرانية الإسرائيلية على المستوى الإقليمي، قال بيرنز إن "مفتاح أمن إسرائيل والمنطقة هو القدرة على التعامل مع إيران، فالنظام الإيراني أصبح أقوى في الأزمة الحالية ويبدو مستعدا للقتال حتى آخر امتداد إقليمي له".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الثلاثاء، "26 ألفا و751 شهيدا و65 ألفا و636 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.