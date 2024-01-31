ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين خلال 2023

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في فلسطين ارتفاعاً حاداً نسبته 5.48% خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق، إذ بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المنتج 111.09 خلال عام 2023 "سنة الأساس 2019 = 100".



وقال الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، إن السبب الرئيس لهذا الارتفاع الحاد يعود إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن الأنشطة الرئيسة.



وأشار إلى أن الارتفاع في الأنشطة جاء في الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 15.75%، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 8.40%، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.59%، والصناعات التحويلية بنسبة 0.51%.



بينما انخفضت أسعار السلع ضمن إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بمقدار 0.37% خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق.



ولفت إلى أن أسعار المنتج للسلع المنتجة والمستهلكة محلياً سجلت ارتفاعاً حاداً نسبته 6.04%، كما سجلت أسعار المنتج للسلع المنتجة محلياً والمصدرة إلى الخارج ارتفاعاً نسبته 0.38% خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق.



كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً حاداً نسبته 12.07%، وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 2.90%.