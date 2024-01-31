وكيل أممي: إسرائيل ترفض دخول المساعدات لغزة لأسباب غير واضحة

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية مارتن جريفيث، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل ترفض دخول المساعدات لغزة لأسباب غير واضحة.



وقال جريفيث، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط: "نواجه رفضا متكررا من إسرائيل لإدخال مواد إلى غزة، وهي في أشد الحاجة إليها، لأسباب غير واضحة وغير متسقة وغير محددة".



وأضاف أنه يجب ضمان حق أي شخص نازح من غزة في العودة الطوعية كما يقتضي القانون الدولي.



ومنذ 7 أكتوبر 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى اليوم 26 ألفا و900 شهيد، و65 ألفا و949 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.