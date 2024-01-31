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2.5 مليون زائر لمعرض الكتاب في أسبوعه الأول


نشر في: الأربعاء 31 يناير 2024 - 10:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 يناير 2024 - 10:23 م
اختتم معرض القاهرة الدولي للكتاب، أسبوعه الأول، محققا حضورا جماهيريا كبيرا، ووصل عدد زائريه اليوم الأربعاء، نحو 394,433 ألف زائرًا، ليصل بذلك إجمالي عدد الزائرين ‏حتى الآن إلى ‏2,388,231 زائرًا.

وتُقام الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

وتعد مملكة النرويج ضيف شرف المعرض، وتم اختيار اسم الدكتور سليم حسن "شخصية المعرض"، واسم الكاتب يعقوب الشاروني "شخصية معرض كتاب الطفل"، وتستمر فعاليات المعرض حتى 6 فبراير المُقبلّ بمركز مصر للمعارض الدولية.

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