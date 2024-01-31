مياه الأقصر تعقد اجتماع اللجنة العليا للتدريب

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر برئاسة اللواء أحمد محمد رمضان، اجتماع اللجنة العليا للتدريب بحضور وفاء يوسف، مدير عام التدريب بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم استعراض ما تم من إنجازات لإدارة التدريب بالشركة للعام 2023 – 2024 وعرض مدير عام التدريب المستهدف للفترة المقبلة.

وأوصى رئيس مجلس الإدارة بتنفيذ برامج تدريبية للعمالة الحرفية على أن يتقدم تلك البرامج عن طريق مدربين متميزين من أبناء الشركة. ك

ما أوصى رمضان، بعمل برامج السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين بهدف رفع الكفاءه وتطوير العنصر البشرى للعاملين بالشركة.