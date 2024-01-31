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تنطلق غدًا الخميس، في محافظة الأقصر فعاليات مهرجان المرأة العربية في دعم السياحة وتعزيز الاقتصاد الوطني في نسخته الثانية، برعاية الأكاديمية الدولية للدراسات والعلوم الإنسانية بالتعاون مع الدولية لريادة الأعمال ودعم المرأة.

وتبدأ الفعاليات في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بقاعة المؤتمرات الرئيسية في وسط مدينة الأقصر، حيث يتضمن البرنامج جلسة حوار تسلط الضوء على دور المرأة العربية في دعم السياحة وتنمية المؤسسات الحكومية.

وتتناول الجلسة أيضًا تطوير العلاقات الدولية واكتساب العادات، والتقاليد والأعراف من الثقافات الأخرى.

وتتناول النقاشات، أيضًا أهمية ومكانة قطاع الصعيد ومدينة الأقصر على وجه الخصوص.

فيما يسعى المهرجان إلى دعم السياحة في المنطقة وتسليط الضوء على التراث الحضاري والآثار الرائعة التي تحتضنها.

ومن المقرر حضور ممثلين عن وزارات وهيئات دول "لبنان، وليبيا، والسودان، والعراق، والسعودية"، بالإضافة إلى تكريم عدد من سفراء السياحة العربية.