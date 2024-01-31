مندوب فلسطين الأممي أمام مجلس الأمن: كفى عنصرية وإفلاتا من العقاب

توجه ممثل فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، بالشكر إلى دولة جنوب إفريقيا على الدعوى التي رفعتها في محكمة العدل الدولية، واتهمت فيها إسرائيل بارتكاب جريمة «إبادة» في قطاع غزة.

وأضاف خلال جلسة مجلس الأمن لبحث القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل، مساء الأربعاء: «كفى عنصرية وكفى فوقية وكفى إفلاتا من العقاب».

وأشار إلى أن «العدل الدولية تؤكد أن حقوق الفلسطينيين في قطاع غزة تقضي بحمايتهم من أعمال الإبادة الجماعية والتحريض والتواطؤ والتآمر لارتكابها».

وأكمل: «أنصح كل الزملاء، وبعضهم بشكل خاص الذين يركزون على ما هو غير التدابير المؤقتة، ألا تكونوا ملائكيين أكثر من الملك نفسه، حتى القضاة الإسرائيليين في المحكمة صوتوا لصالح التدابير، أنصحكم أن تقرأوا القرار بالتفصيل بدلا من الاستماع لأوهام من لم يطلع عليها».

وشدد على أن «التدابير المؤقتة ملزمة ويتعين على إسرائيل تنفيذها»، قائلًا إن «الجميع اعترف بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، سواء استخدموا تلك الألفاظ أو لم يستخدموها».

وأكد أن «إسرائيل تشن قصفًا عشوائيًا جماعيًا لا مثيل له في التاريخ المعاصر، فضلًا عن التهجير القسري والاعتقالات التعسفية والإعدام بدون محاكمة، وإعدام الأطفال والنساء الذين يرفعون راية البيضاء، واقتحام مستشفى لإعدام 3 فلسطينيين، بمن فيهم رجل مصاب بشلل نصفي».

ويعقد مجلس الأمن، مساء اليوم الأربعاء، جلسة لبحث القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل، من أجل منع وقوع «إبادة جماعية» في قطاع غزة، بناءً على طلب الجزائر.

وتهدف الجلسة إلى إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية، فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.