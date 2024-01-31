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قضى 19 شخصا وأصيب 22 آخرون في اصطدام بين حافلة للركاب وشاحنة لنقل البضائع في ولاية سينالوا في شمال غرب المكسيك، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

ووقع الاصطدام الذي أدى إلى احتراق الحافلة والشاحنة بالكامل في منطقة إيلوتا التي تعد مقصدا سياحيا للكنديين والأميركيين.

وقال المدّعية العامة في ولاية سينالوا ساره كينيونيز: "أحصينا 19 جثة. سيستغرق التعرّف إليها بعض الوقت، نظرا إلى أنها متفحّمة".

وأضافت: "كلما توفرت لدينا بيانات للأشخاص المتوفين، سنشاركها وكذلك الأمر بالنسبة لبيانات الأشخاص الذين قضوا في المستشفيات".

وكانت الحافلة قد انطلقت من مدينة غوادالاخارا وكانت متجهة إلى لوس موتشيس في ولاية سينالوا التي تعرف أيضا بأنها أحد معاقل عصابات الاتجار بالمخدرات في المكسيك.