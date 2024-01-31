 كوريا الجنوبية: من المرجح أن تقوم كوريا الشمالية بعمل استفزازات قبل انتخابات أبريل المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الجنوبية: من المرجح أن تقوم كوريا الشمالية بعمل استفزازات قبل انتخابات أبريل المقبل

سول - د ب أ
نشر في: الأربعاء 31 يناير 2024 - 9:38 ص | آخر تحديث: الأربعاء 31 يناير 2024 - 9:38 ص
قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الأربعاء، إن النظام الكوري الشمالي يعد "مجموعة غير عقلانية" قامت بتقنين الاستخدام الاستباقي للأسلحة النووية، ومن المرجح أن تقوم بعدة أعمال استفزازية للتدخل في الانتخابات البرلمانية المقررة في أبريل المقبل في كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، أن تصريحات يون جاءت في الوقت الذي تقوم فيه كوريا الشمالية بتأجيج التوترات في شبه الجزيرة الكورية من خلال إجراء سلسلة من الاختبارات للأسلحة منذ بداية العام.

وقال يون أثناء ترؤسه لاجتماع مجلس الدفاع المركزي السنوي "مثل هذه الأفعال غير وطنية ومضادة للوحدة، والاستفزازات والتهديدات التي تعارض التاريخ".

وأضاف: "النظام الكوري الشمالي يعد جماعة غير عقلانية تقنن الاستخدام الاستباقي للأسلحة النووية، وتعد الدولة الوحيدة في العالم التي تقوم بذلك. إذا كان هذا النظام عقلانيا، كان سيتخلى عن الأسلحة النووية، ويبحث عن وسيلة أخرى لكي يعيش شعبه".

كما أشار يون إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 10 أبريل المقبل، حيث قال إنها محور النظام السياسي الديمقراطي الليبرالي.

وأضاف: "هذا العام نتوقع الكثير من الاستفزازات التي تهدف للتأثير على انتخاباتنا مثل الاستفزازات في منطقة الحدود، واختراق طائرات الدرون، والمعلومات المغلوطة، وهجمات القرصنة الإلكترونية"

جمع اجتماع اليوم نحو 170 شخصا من الحكومة والجيش والاستخبارات الوطنية ومجالات أخرى لمناقشة سبل الرد على السيناريوهات الاستفزازية الكورية الشمالية.

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