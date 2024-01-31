المحكمة الدستورية في تايلاند تأمر حزب المعارضة بوقف محاولاته لتعديل قانون العيب في الذات الملكية

أمرت المحكمة الدستورية في تايلاند حزب المعارضة الرئيسي في البلاد "التحرك للأمام"، بوقف جميع المحاولات الهادفة إلى تعديل قانون "العيب في الذات الملكية" الصارم في البلاد، والذي يعد محورا لأجندته، التي ساعدته في الفوز في الانتخابات العام الماضي.

وقضت المحكمة الدستورية اليوم الأربعاء، بأن حملة الحزب لتخفيف المادة رقم 112، المعروفة باسم قانون "العيب في الذات الملكية" تنتهك الميثاق، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وقالت المحكمة المكونة من 9 أعضاء في حكم بالإجماع إن حملة حزب "التحرك للأمام" للإصلاحات ترقى إلى محاولة للإطاحة بالنظام الملكي الدستوري.

يشار إلى أن قانون العيب في الذات الملكية، يعاقب المتهمين بالسجن لفترة تصل إلى 15 عاما في حال تم إدانتهم بإهانة الملك أو الملكة أو الوريث أو الوصي على العرش.

وقد شهدت تايلاند احتجاجات ضد هذا القانون، ولكن الكثير من الساسة المحافظين يريدون الإبقاء عليه.