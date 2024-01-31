وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان هاتفيا الأوضاع الأمنية والإنسانية في غزة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الاربعاء، هاتفيا مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الأوضاع الأمنية والإنسانية في غزة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الوزيرين بحثا "التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وتداعياتها الأمنية والإنسانية".

وكان مجلس الوزراء السعودي أكد أمس الثلاثاء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجدد المجلس التأكيد على أن المملكة ستواصل العمل من أجل تحقيق السلام وترعاه، وستسخر جهودها لكل ما من شأنه إحلال الأمن والسلم في المنطقة.