وزير النقل: بدء التشغيل التجريبي للكوبري أعلى مزلقان أبو حمص على خط (القاهرة - الإسكندرية)

أعلن وزير النقل، كامل الوزير، بدء التشغيل التجريبي للكوبري أعلى مزلقان أبو حمص على خط سكة حديد (القاهرة - الإسكندرية) بطول 1270 متر وعرض 24 متر، ويتكون من إتجاهين بعرض 3 حارات لكل إتجاه، بالإضافة إلى 3 تفريعات للربط مع طريق (القاهرة / الإسكندرية) الزراعي، وبلغت تكلفة تنفيذه 350 مليون جنيه.

وقال الوزير، في بيان اليوم الأربعاء، إن المشروع يأتي استكمالا لخطة وزارة النقل لإلغاء التقاطعات السطحية للطرق على خطوط السكة الحديد، وتنفيذ 32 كوبرى أعلى المزلقانات الأكثر خطورة لحل الاختناقات المرورية عند مواقع هذه المزلقانات والحد من الحوادث، ويساهم الكوبري في تسهيل انتقال المواطنين بمدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة.

وقامت الهيئة العامة للطرق والكبارى بإنشاء كوبري أعلى مزلقان أبو حمص لحل مشكلة التكدس المستمر للمركبات أمام مزلقان السكة الحديد بمدينة أبو حمص، وإيجاد محور مروري جديد لخدمة التوسع العمراني للمدينة.

وأضاف وزير النقل أن هناك خطة شاملة لتطوير وتوسعة طريق (القاهرة / الإسكندرية) الزراعي بطول 220 كيلو متر، وإنشاء 10 كباري علوية (9 كباري سيارات وكوبري للمشاة) بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري.

وأشار إلى أن هذه الكباري ستساهم في إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس والحد من وقوع الحوادث.

وأوضح الوزير أن هذه الكباري يتم تنفيذها وفقا للمواصفات القياسية ومعايير الجودة العالية، وأنه يتم تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز مع التنسيق المستمر مع إدارة المرور المتخصصة لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال.