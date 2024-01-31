الإنتاج الزراعي الإيراني يصل إلى 130 مليون طن سنويا

أعلن نائب وزير الجهاد الزراعي ورئيس منظمة البحث والتعليم والترويج الزراعي الإيراني خيام نكوئي، أن إنتاج القطاع الزراعي في إيران بلغ أكثر من 5 أضعاف ما كان عليه في عام 1979.

وقال نكوئي، خلال المؤتمر الثامن عشر لعلوم التربة الإيرانية المنعقد في جامعة خوزستان للزراعة والموارد الطبيعية أمس الثلاثاء، إن إنتاج البلاد ارتفع من 25 مليون طن في عام 1979 إلى 130 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "أرنا"، اليوم الأربعاء.

وأضاف "نكوئي"، أن إنتاج القطاع الزراعي تحقق في 18 مليون هكتار من الأراضي المروية و6 ملايين هكتار من الأراضي البعلية، و4 ملايين هكتار من الأراضي البور.

وقال رئيس منظمة البحث والتعليم والترويج الزراعي: "لدينا القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الزراعية الأساسية، لكن هناك متطلبات منها الحفاظ على موارد المياه والتربة".

وذكر نكوئي، أن الإنتاج الأساسي للبلاد يجب أن يتركز على المحافظات ذات الإمكانيات العالية مثل خوزستان لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي الأساسي، مضيفا: "7 محافظات في البلاد تتولى نحو 50% من الإنتاج الزراعي، فيما باقي المحافظات (24) تتولى الـ50% الباقية".