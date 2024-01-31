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استقالة عضو بالمكتب السياسي للحزب الشيوعي الفيتنامي بسبب انتهاكات

علم فيتنام
علم فيتنام
د ب أ
نشر في: الأربعاء 31 يناير 2024 - 12:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 يناير 2024 - 12:44 م

قبلت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي استقالة عضو المكتب السياسي للحزب "تران توان آنه" وسط تحقيق في انتهاكات في وزارة التجارة خلال فترة توليه الإشراف عليها.

وتم اتخاذ القرار، الذي تم إعلانه في بيان على الموقع الالكتروني للحكومة، بعد أن طلبت لجنة التفتيش المركزية للحزب في أوائل يناير الجاري من المكتب السياسي النظر في معاقبة "آنه"، الذي شغل منصب وزير التجارة في فيتنام في الفترة من عام 2016 إلى عام 2021، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ودعت لجنة التفتيش المركزية التابعة للحزب إلى فرض عقوبة على "آنه" بعد أن أظهر التحقيق في أنشطة وزارة التجارة خلال فترة توليه الإشراف عليها وجود "انتهاكات خطيرة" في تخطيط وتنظيم قطاع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأظهرت البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للحكومة أنه من المرجح أن تكون قرارات تران توان آنه قد كلفت الدولة تكاليف باهظة.

كما تم الكشف عن انتهاكات في إدارة إمدادات البنزين والنفط وكذلك في استخدام صندوق استقرار أسعار النفط في البلاد.


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