مستشار ألمانيا يطالب الشركاء الأوروبيين بتعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا

طالب المستشار الألماني أولاف شولتس، الشركاء الأوروبيين بتعزيز دعمهم العسكري لأوكرانيا.

وقال السياسي الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أمام البرلمان اليوم الأربعاء: "لا يمكن الاعتماد على ألمانيا وحدها".

وتأتي تصريحات شولتس قبيل قمة طارئة لزعماء دول الاتحاد الأوروبي.

ونوه شولتس، بأن ألمانيا هي أكبر داعم لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة وأنها تقدم نصف المساعدات الأوروبية للجمهورية السوفيتية السابقة، وأردف: "وإذا كنا نحن الذين يجب أن نقوم بالجزء الأكبر من ذلك، فإن ذلك لن يكون كافيا لأوكرانيا. نريد أن تشارك المزيد من الدول بنشاط في الدعم".

وحذر المستشار من الوصول إلى وضع تصبح فيه ألمانيا محملة بأكثر مما تطيق ورأى أنه يجب القيام بكل ما يلزم في كل أنحاء العالم من أجل تجنب حدوث هذا الوضع "لأنه سيكون من الغطرسة أن نعتقد أننا يمكننا القيام بالأمر وحدنا".

وقال شولتس: "الأمر ليس كذلك، فنحن في حاجة إلى الوحدة والتضامن".