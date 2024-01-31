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سلطات الاتحاد الأوروبي تداهم مقار شركات إطارات للاشتباه في ممارستها للاحتكار

د ب أ
نشر في: الأربعاء 31 يناير 2024 - 12:40 ص | آخر تحديث: الأربعاء 31 يناير 2024 - 12:40 ص

داهمت سلطات مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي مقار عدة شركات لصناعة الإطارات ومنها كونتيننتال الألمانية ونوكيان رينكات الفنلندية للاشتباه في تورط هذه الشركات في مؤامرة للسيطرة على الأسعار، في خطوة يمكن أن تمهد الطريق أمام فرض غرامات باهظة على هذه الشركات.

وقالت المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الثلاثاء إن هذه الشركات التي تم تحدد اسمائها مشتبه في تورطها في التلاعب بسوق إطارات سيارات الركوب والفان والشاحنات والحافلات التي تباع في أوروبا.

وأضافت المفوضية المعنية بتطبيق قواعد حماية المنافسة في الاتحاد إن هناك مخاوف من "وجود عمليات تنسيق بين الشركات الخاضعة للتحقيق من أجل التحكم في الأسعار".

من ناحيتها قالت شركة كونتنينتال في بيان عبر البريد الإلكتروني إنها جزء من تحقيقات المفوضية الأوروبية.

وتراجع سهم الشركة بنسبة 1ر3% في تعاملات بورصة فرانكفورت للأوراق المالية اليوم، في ارتفع مؤشر داكس الرئيسي للأسهم الألمانية.

كما أعلنت شركة نوكيان رينكات تعرض مكاتبها في فنلندا لعمليات تفتيش غير معلنة، وانها تتعاون مع المحققين. وأدى الإعلان إلى تراجع سعر سهم الشركة بنسبة 8ر4% في تعاملات بورصة هلسنكي.

ولم ترد شركة صناعة الإطارات الفرنسية ميشلان على طلب التعليق على هذه الأنباء، في حين تراجع سعر سهمها بنسبة 2ر1% في ختام تعاملات باريس، بعد تراجعها في بداية التعاملات بنسبة 3ر3%.

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