القوات الجوية السويسرية تتدرب على إقلاع وهبوط الطائرات الحربية على الطرق السريعة

تستعد القوات الجوية السويسرية لأسوأ السيناريوهات، حيث تقرر أن يجري أفرادها تدريبات على الإقلاع والهبوط على الطرق السريعة، بطائرات حربية طراز "إف/إيه-18" في يونيو المقبل، وذلك بعد أن وافقت الحكومة على الخطة، اليوم الأربعاء.

وسيتم إغلاق جزء من الطريق السريع "إيه 1"، بين أفنشيز وبايرني في منطقة فود، جنوب غرب العاصمة برن، لمدة 36 ساعة كحد أقصى، خلال الفترة من الرابع وحتى السادس من يونيو المقبل.

وسيتم إعادة توجيه حركة المرور، في حين ترغب القوات الجوية في اختبار ما إذا كان بإمكان الطائرات الإقلاع والهبوط بمواقع أخرى حال عدم توفر المطار.

وقالت الحكومة إن "الوضع الأمني في أوروبا واصل التدهور في السنوات الأخيرة، خاصة مع الحرب الروسية على أوكرانيا".

ولذلك يتعين على الجيش تعزيز قدراته. وتنتشر موارد القوة الجوية، ما يجعلها أكثر عرضة للخطر.

وقالت الحكومة السويسرية: "يجب أن تكون القوات الجوية قادرة أيضا على العمل من مواقع لا مركزية، وربما من أماكن مؤقتة إن أمكن ذلك".