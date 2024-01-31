تبانيت مؤشرات البورصة فى بداية تعاملات اليوم الأربعاء، حيث انخفض المؤشر "إيجي أكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى 30301.05 نقطة.



كما ارتفع مؤشر "إيجي أكس 100" بنسبة 0.63% ليصل إلى 9922.62 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي أكس 70" بنسبة 0.85% ليصل إلى 6999.68 نقطة.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي أكس 30"، قد واصل الصعود للجلسة الثالثة بنسبة 3.83% ليغلق عند مستوى 30347 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة، قد ارتفع فى نهاية الأسبوع الماضى، ثالث أسبوع في يناير الجاري، بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 27666.18 نقطة، وربح رأس المال نحو 85.6 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 1.971 تريليون جنيه، بنسبة نمو 4.5%، كما صعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.262 تريليون جنيه إلى 1.317 تريليون جنيه، بنمو 4.3%.



وحققت سوق رأس المال المصرية قفزة هائلة وغير مسبوقة في نهاية العام الماضي، محققة أرقاما تاريخية، حيث صعد المؤشر الرئيسي «إيجى إكس 30» بنسبة 70.5%، من مستوى 14598 نقطة في نهاية 2022، إلى أكثر من 24894 نقطة في آخر يوم تدوال 2023، وأظهرت الإحصاءات أن أرباح عام 2023 فاقت جميع السنوات السابقة، متجاوزة 700 مليار جنيه، ما يعادل أكثر من ثلثي القيمة السوقية للشركات المدرجات.