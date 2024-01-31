مندوب فلسطين الأممي: التصويت على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في الأيام المقبلة

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن أعضاء مجلس الأمن يعقدون اجتماعًا مغلقًا؛ لمناقشة القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل بشكل مختصر.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن «دولة الجزائر، نيابة عن المجوعة العربية والإسلامية وحركة عدم الانحياز، تبدأ المفاوضات للخروج بمشروع قرار جوهره الواضح الوصول إلى وقف لإطلاق النار، سيتم التصويت عليه في الأيام المقبلة».



وأشار إلى أن «جميع المتحدثين في جلسة مجلس الأمن، تحدثوا بشكل مباشر وواضح عن ضرورة وقف الجريمة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، أو بطرق ملتوية وإيحائية».



وأكمل: «بعد 120 يومًا البعض لا تكون لديهم الشجاعة والحزم أن يقولوا كفى، ويجب أن يتوقف العدوان والحرب الظالمة والمجرمة ضد الشعب الفلسطيني؛ لنبدأ تضميد جراحنا، والانتقال للمراحل الأخرى التي يجب البدء فيها لإنهاء الاحتلال، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية متكاملة؛ بما فيها حقه في تقرير المصير، والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين».



وذكر أن الأطراف إذا وصلت إلى قناعة بأهمية توقف هذا العدوان، بإمكانها استخدام الوسائل المتاحة لديها؛ للضغط على إسرائيل للاستجابة ووقف عدوانها، وفقًا للإجراءات الاحترازية التي دعت إليها محكمة العدل الدولية.



وأوضح أن «الإجراءات الاحترازية التي دعت إليها محكمة العدل الدولية الـ6، لا يمكن الإقدام عليها إلا إذا توقفت إسرائيل عن القتال ضد أهالي قطاع غزة».



وعقد مجلس الأمن، مساء اليوم الأربعاء، جلسة لبحث القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل، من أجل منع وقوع «إبادة جماعية» في قطاع غزة، بناءً على طلب الجزائر.



وتهدف الجلسة إلى إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية، فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.