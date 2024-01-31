جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قلقيلية وسط اشتباكات مسلحة في الضفة الغربية المحتلة

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اقتحمت قوة من الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة وحاصرت عمارة سكنية وسط اندلاع اشتباكات مسلحة.

وقال شهود عيان، إن قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة قلقيلية، وحاصرت عمارة سكنية في حي "خلة نوفل" حيث انتشر قناصة على عدد من المنازل، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وأشار الشهود إلى أن تعزيزات عسكرية وصلت موقع المنزل، وفرض الجيش الإسرائيلي حصارا في الحي بشكل كامل.

وبين الشهود أن أصوات تبادل لإطلاق النار تسمع في الموقع، فيما لم يعرف بعد مزيد من التفاصيل.

وكان الجيش نفذ فجر الأربعاء، اقتحامات لعدد من المدن والبلدات في الضفة الغربية أبرزها مدينة طولكرم (شمال)، داهم خلالها منازل واعتقل فلسطينيين.

ومنذ شهور ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية، زادت حدتها بعد بدء حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

وارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية، إلى 6 آلاف و390 منذ 7 أكتوبر بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي).

ومنذ اندلاع الحرب وحتى الثلاثاء، قتلت إسرائيل في الضفة الغربية ما لا يقل عن 380 فلسطينيا واعتقلت 6 آلاف و390، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الثلاثاء، "26 ألفا و751 شهيدا و65 ألفا و636 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة. -